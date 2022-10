2



Sikkerhedspolitisk analyse advarer om dystert trusselsbillede

Den historiske milliardoprustning af det danske Forsvar, som et bredt politisk flertal besluttede for bare syv måneder siden, er ikke nok, hvis Danmark skal ruste sig til de voksende, barske og dystre trusler, som tårner sig op på adskillige fronter.

Det fremgår af regeringens store sikkerhedspolitiske analyse, som mandag er blevet offentliggjort.

»Det er et dystert fremtidsbillede, denne rapport tegner. Meget kan gå anderledes, end vi forudser, men der kan ikke være den mindste tvivl om, at Danmark frem mod 2035 vil stå over langt alvorligere trusler end på noget andet tidspunkt siden den Kolde Krig,« skriver ambassadør Michael Zilmer-Johns, som har stået i spidsen for analysen, i et efterskrift til analysen.