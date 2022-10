Danmarks bidrag er på cirka 230 millioner kroner.

2

Mindst 125 dræbt i tåregaskaos efter indonesisk fodboldkamp

Mindst 125 mennesker blev dræbt, og mindst 320 blev kvæstet under optøjer og panik i forbindelse med en fodboldkamp i Malang på øen Java i Indonesien lørdag aften.

Det oplyser de indonesiske myndigheder søndag.

Indonesisk politi oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at de mange mennesker døde under panik, efter at politiet havde affyret tåregas for at sprede oprørte fodboldfans på banen.