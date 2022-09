Østjyllands Politi valgte fredag eftermiddag at aktivere en sirenevarsling i området efter en kemisk reaktion inde i siloen, som gav en kraftig røgsky over Studstrup by. Ved 17-tiden kunne Østjyllands Brandvæsen dog oplyse til JP Aarhus, at branden i taget på siloen var slået ned igen.





5

JP’s litteraturpriser uddelt for første gang

Jyllands-Postens Fond uddelte fredag for første gang sine to nyindstiftede litteraturpriser. Forfatter Josefine Klougart blev med sin roman ”Alt dette kunne du få” vinder af den skønlitterære pris, mens historiker og forfatter Claus Bundgaard Christensen modtog prisen for årets bedste faglitterære pris for sin bog om den ukendte danske nazist Wilfred Pedersen.

Med begge priser følger 150.000 kr. til hver af de to forfattere.