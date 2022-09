4

EU foreslår nye sanktioner mod Rusland

EU-Kommissionen foreslår nye sanktioner mod Rusland. Det sker som følge af Ruslands optrapning af krigen i Ukraine, skriver Ritzau.

Meldingen kommer fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der henviser til de afstemninger, som Rusland har igangsat i besatte territorier i Ukraine.

Den nye runde sanktioner skal blandt andet indeholde nye import- og eksportforbud, der skal ramme Ruslands økonomi. Samt sanktioner mod konkrete russere, der blandt andet hjælper Ruslands hær med våben eller hjælper med at omgå sanktioner, lyder det.

Største stigning i boligrenten i mere end 40 år

Renterne på fastforrentede boliglån er steget så meget i år, at man skal tilbage til 1970’erne for at finde noget tilsvarende, skriver Finans.

Med den seneste tids rentestigning, som bl.a. har fået flere realkreditinstitutter til at åbne for 30-årige lån med en rente på 6 pct., er den gennemsnitlige rente på et fastforrentet lån for året nu oppe på 4,2 pct.

I forhold til 2021 svarer det til en rentestigning på 2,5 procentpoint. Ser vi alene på bevægelsen i løbet af året, er renten steget med 4,5 procentpoint fra 1,5 pct. til 6 pct.