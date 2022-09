Et af hovedelementerne i udspillet er, at halvdelen af kandidatuddannelserne på universiteterne skal forkortes fra to til ét år inden 2030. Manøvren kan ifølge regeringens beregninger frigive ca. 2 mia. kr. årligt.

Gaslækage er observeret på Nord Stream 2’s rute nær Bornholm

Der er mandag observeret en gaslækage sydøst for Bornholm.

Det oplyser Søfartsstyrelsen i en navigationsadvarsel. Her lyder det desuden, at lækagen er farlig for skibsfarten.

Lækagen er sket på den rute, hvor den store gasledning Nord Stream 2 løber. Sejlads er mandag forbudt inden for et område af fem sømil - svarende til knap ti kilometer - fra gaslækagen, oplyser Søfartsstyrelsen.