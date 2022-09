Ifølge Danmarks Statistik svarer faldet på de 5.000 i juli stort set en-til-en til et fald på 5.000 ansatte i den sektor, der kaldes ”offentlig forvaltning og service.”





4.

Falske afstemninger er strategisk vigtige for Putins optrapning af krigen i Ukraine

Det er afgørende for Vladimir Putin at få gennemført folkeafstemningen i besatte områder i Ukraine. Når stemmerne er talt op, vil resultatet i russiske øjne officielt gøre ca. 15. pct. af indbyggerne i Ukraine - i et areal svarende til ca. det dobbelte af Danmark - til russere.

Det betyder, at de kan mobiliseres til den russiske hær, og - for mange mere bekymrende - at Vladimir Putin vil føle sig i sin gode ret til at bruge alle midler til at forsvare sit eget land.

Besættelsesmyndighederne i de tre russisk-besatte regioner Luhansk, Donetsk, og Kherson samt dele af Zaporijzja-regionen i Ukraine vil fra fredag til tirsdag afholde folkeafstemninger, der kan munde ud i, at regionerne formelt bliver optaget som en del af den Russiske Føderation i lighed med Krim-halvøen i 2014.

Læs mere her.

