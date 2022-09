1

Udkast til politisk aftale om energi-regninger

Der er hjælp på vej til en bred gruppe danskere i den politiske aftale med navnet »Vinterhjælp,« som regeringen forsøger at forhandle på plads med Folketingets partier torsdag aften.

Ifølge et lækket udkast til en aftale, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, og som stadig kan ændres i forhandlingslokalet, står regeringens forslag om en låneordning til at udskyde prisstigninger på el, gas og fjernvarme i op til fem år at blive indført.