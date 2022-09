Vladimir Putin er gået i panik, lyder reaktionerne fra europæiske ledere, der mener, at den russiske mobilisering er et tegn på, at Putin er ved at tabe krigen.

USA’s præsident, Joe Biden, siger onsdag eftermiddag til FN’s Generalforsamling, at Putin »skamløst krænker FN-pagten«, og at krigen »handler om at udslette Ukraines ret til at eksistere som en stat«.