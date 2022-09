Folkeafstemningerne forventes at være en del af en større plan, der vil give Putin mulighed for at iværksætte en mobilisering af Ruslands militære reserver.

Udmeldingen kom i kølvandet på, Ukraine har vundet en symbolsk sejr. De ukrainske styrker har erobret en landsby i Luhansk-regionen. Dermed har Rusland ikke længere fuld kontrol over regionen, som Putin har som erklæret mål »at befri«.

2

Regeringen vil gøre flybilletter dyrere