Dronning Elizabeth blev begravet i London

Mandag kulminerede ti dages britisk landesorg i en storslået statsbegravelse af den afdøde dronning Elizabeth II.

Tusindvis var mødt op i London for at vise deres respekt til briternes længstsiddende monark nogensinde. Samtidig blev begivenheden fulgt af, hvad der anslås til at være millioner af mennesker fra hele verden.