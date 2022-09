Vil det så ikke være mere reelt at kalde det et lån, så folk forstår, at de får ikke noget her - de låner penge?

»Det kan vi sagtens sige, for det er et lån. Men låneordningen er indrettet på den måde, at denne vinter vil der være et loft over prisstigningerne. Det giver en tryghed og mulighed for at lægge et budget. Selvfølgelig skal det lån betales tilbage. Det ved danskerne godt,« siger statsminister Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

