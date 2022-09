4.

Uffe Elbæk går tilbage til Alternativet

Folketingsmedlem og tidligere minister Uffe Elbæk har fredag meddelt, at han forlader partiet Frie Grønne og i stedet vender tilbage til Alternativet, som han selv var med til at stifte, men sidenhen brød med for at gå med i Frie Grønne.

Elbæk havde forinden forgæves talt for en sammenlægning af Frie Grønne, Grøn Alliance og Alternativet. Men ønsket faldt for døve ører i Frie Grønne og endte med at blive årsag til bruddet i stedet.

I øjeblikket viser diverse meningsmålinger, at hverken Alternativet, Frie Grønne og Grøn Alliance kommer ind i Folketinget ved næste valg.

5.

Tv-vært Poul Thomsen er død



Tv-vært Poul Thomsen, der blandt andet er kendt fra programmer som ”Dus med dyrene”, er død. Han blev 84 år.

I ”Dus med dyrene” besvarede Poul Thomsen seernes spørgsmål om de dyr, som græssede på markerne eller lå i deres sofa. Hans egen hund lå i hundekurven ved siden af ham, når han tonede frem på skærmen. Programmet var så populært, at der kom 233.000 breve med forslag, da Poul Thomsen bad seerne om at kåre Danmarks nationalfugl. Æren tilfaldt knopsvanen i 1984.