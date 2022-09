4.

Forhandlinger om akuthjælp til energiregninger i gang

Torsdag aften indleder alle Folketingets partier forhandlinger i Finansministeriet om akut krisehjælp til danske husstande, der rammes af de tårnhøje energipriser.

Regeringens eget forslag er en afdragsordning for betalingen af vinterens ekstraregning på el, gas og varme. Venstre og Konservative vil gå længere og sænke elafgiften, og torsdag fortæller Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, at hendes forslag er både at sænke elafgiften og at skære momsen på elregningen helt væk vinteren over.