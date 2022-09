»Der har været meget skriveri om mit privatliv mm. gennem et stykke tid. Jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i dette, men blot sige at vi begge er enige om, at vores ægteskab er slut og ønsker hinanden det bedste videre på livets rejse,« skriver Søren Pape i opslaget på Facebook.

3

Regioner vil trække sygeplejersker tilbage fra det private

Mangel på operations- og narkosesygeplejersker, som har forladt det offentlige til fordel for det private, gør det vanskeligt for regionerne at få nedbragt ventelisterne efter coronapandemien. For at komme problemet til livs har Danske Regioner lanceret en 12-punktsplan.

»Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, at vi har læger stående til en høj hyre, når de ikke kan komme til at arbejde, fordi mange sygeplejersker er flyttet til det private,« siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner.