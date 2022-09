Skuffelsen over at inflationen ikke er faldet mere fik de amerikanske aktier til at gå i rødt ved markedsåbningen på Wall Street tirsdag eftermiddag.

Radikale klatrer endnu højere op i træet

De Konservatives udlændingeordfører Marcus Knuth mener, at De Radikale er ved at »isolere sig selv fuldstændig,« idet de nærmer sig en situation, hvor de hverken kan støtte en rød eller en blå regering.

Det skyldes, at De Radikale nægter at støtte en ny regering – uanset farve og parti – der arbejder videre med regeringens Rwanda-projekt. Altså Socialdemokratiets store plan om at etablere et modtagecenter i Rwanda og give asylansøgere i Danmark en enkeltbillet dertil.





Ny læreruddannelse med mere fokus på praktik

Tilfredsheden var stor, da et bredt politisk flertal med uddannelses-og forskningsminister Jesper Petersen (S) i spidsen tirsdag eftermiddag præsenterede en aftale om en ny læreruddannelse.

Nøgleordene i den reformerede uddannelse bliver mere praktik, større faglighed og flere undervisningstimer.

Ambitionen med den øgede praktik er, at det skal styrke sammenhængen mellem teori og praksis, inden for en uddannelse, der har den aktuelle udfordring, at hver tredje studerende falder fra - og efter endt uddannelse er det hele 40 pct., der efter fem år ikke længere underviser i folkeskolen.