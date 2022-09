Her er dagens 5 vigtigste historier

4.

Danmark styrker bånd med Rwanda om asylbehandling

I en fælles erklæring bekræftede Danmark og Rwanda fredag ambitionen om at etablere en ordning for overførsel af asylansøgere til det centralafrikanske land.

De Radikale truer med at trække støtten til regeringen i samme øjeblik, som de første asylsøgere sættes på et fly med kurs med Rwanda. Det får dog ikke regeringen til at ændre kurs.

»Det er fordi, vi mener, det er det rigtige at gøre. Fordi det nuværende asylsystem er brudt sammen, og folk tjener milliarder på at være menneskesmuglere,« siger han og tilføjer, at det ikke er nyt, at S og R er uenige om udlændingepolitikken,« har udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek fredag udtalt til Jyllands-Posten.

Mads Pedersen laver Vuelta-hattrick med ny sejr

Mads Pedersen vandt en tæt spurt over briten Fred Wright på 19. etape af Vuelta a Espana. Danskeren har desuden allerede sikret den endelige sejr i løbets pointkonkurrence, hvis han blot fuldfører løbet. Det mål kan han opnå søndag, når den sidste etape køres i Madrid - en etape han også har gode chancer for at vinde.