Fødevareminister Rasmus Prehns reaktion er, at han vil lægge sig i selen for at undgå forsinkelser og fortsat komme i mål med alle erstatninger senest i 2024, som er den eksisterende målsætning.

3.

Søren Pape under nyt pres i sag om Den Dominikanske Republik

De Konservatives statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, har i nogen tid været udsat for kritik, efter at der er kommet fokus på, at han i sin ministertid i 2018 ledsaget af bl.a. Inger Støjberg (Danmarksdemokraterne) og Mai Mercado (K) under en ferie i Den Dominikanske Republik mødtes med flere af landets ministre - vel at mærke uden at have orienteret Udenrigsministeriet.

Den nyeste udvikling i sagen er, at det viser sig, at de i Den Dominikanske Republik også troede, at de under et af besøgene havde mødt Danmarks vicesportsminister i form af en fjerde ven af Søren Pape, som var med på rejsen. ”Vicesportsminister” er et job, som aldrig har eksisteret i Danmark.