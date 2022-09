2.

DR har fyret 47 medarbejdere og nedlægger flere programmer

Afskedigelsen af 47 medarbejdere er et led i DR’s digitale omstilling, der skal gøre streamingplatformene DR TV og DR Lyd til et omdrejningspunkt for udviklingen af alt det fremtidige indhold, og modernisere mediekoncernens måde at arbejde på i alle ender og led.

Derfor sløjfer DR programmet ”Detektor” og opdaterer ”Deadline”, så sidstnævnte fremover udkommer i et reduceret antal dage på flow-tv.