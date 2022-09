»Vi anviser krone til krone, hvordan vi finansierer de skattelettelser, som vi ønsker at give danskerne i en tid, hvor mange har svært ved at betale deres regninger. Vi letter skatten 11.200 kr. for en helt almindelig arbejderfamilie. Det, tror jeg, at der er mange, der godt kunne bruge til at betale varmeregningen lige nu,« siger Mette Abildgaard.

Putin bliver væk fra Gorbatjovs begravelse

Når tidligere præsident i Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, begraves på lørdag, bliver det uden deltagelse af Ruslands præsident, Vladimir Putin, oplyser Putins talsmand, Dmitrij Peskov.

»Desværre tillader præsidentens kalender ikke, at han deltager 3. september,« siger Peskov.

Heller ikke vestlige ledere vil deltage. Det skyldes Ruslands invasion af Ukraine i februar og de massive sanktioner, der nu er indført mod Putin og hans styre.

Braithwaite har fået ophævet kontrakt to år før tid

Det har længe været kendt, at den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite ikke indgik i cheftræner Xavis planer, men først nu er danskeren gået med til at forlade den spanske storklub FC Barcelona.

Klubben skriver således på sin hjemmeside, at parterne er nået til enighed om at ophæve den kontrakt, der ellers løb frem til sommeren 2024.

31-årige Braithwaite har været i FC Barcelona siden februar 2020, hvor han nåede at vinde den spanske pokalturnering, efter at han scorede et afgørende mål i semifinalen mod Sevilla.

