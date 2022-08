3

Nu bliver det sværere for russere at rejse på ferie

EU-landene suspenderer en aftale fra 2007 med Rusland, der har gjort det nemmere for russere at rejse ind i et EU-land.

Dermed vil det stadig være muligt for dem at rejse til EU, men det vil tage længere tid og blive mere besværligt.

Det oplyser EU’s udenrigschef, Josep Borrell. Det sker på grund af Ruslands krig mod Ukraine, som har varet et halvt år.

4

Kunder i Danske Bank får slettet gælden

Danske Bank trækker nu en streg i sandet én gang for alle for at få løst de omfattende problemer, der i en årrække har stået på i bankens inkassoafdeling. Landets største bank har nemlig besluttet sig for at droppe at inddrage gæld fra ca. 90.000 inkassokunder.