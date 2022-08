4

Region Midtjylland nedjusterer antal fejlamputerede patienter

Sagen om muligt unødvendige benamputationer i Region Midtjylland bliver ved med at udvikle sig. Først antydede en ekstern analyse, at op mod 92 patienter årligt i de 10 år, der blev gransket, kunne have fået amputeret et ben, selv om det måske kunne have været undgået.

Regionen justerede senere skønnet til 47 patienter årligt, da den havde fodret forskeren bag analysen med forkerte tal. Men nu viser det sig, at tallet ifølge regionen er meget lavere.

Nu har speciallæger i Region Midtjylland identificeret 150 patienter, der skal vejledes i at søge erstatning. Regionen har sendt brev til alle de 57 patienter, der er i live.