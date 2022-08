Køberen er den russiske partner og nuværende medejer Delo Group, som er ejet af forretningsmanden Sergey Shishkarev.

Parterne melder intet om prisen. Mærsk har dog tidligere meldt ud, at det forventer at tabe omkring 4,6 mia. kr. på dets exit fra Rusland.

4.

Christianitterne har sagt ja til almene boliger på fristaden

Efter et fællesmøde har Christiania sagt ja til et udspil fra regeringen om, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger i fristaden i København frem mod 2031.

Med ja’et får christianitterne blandt andet lov til at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten, for 67 millioner kroner.

Aftalen skal sikre, at almindelige mennesker får råd til at bo i hovedstaden, siger bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S).

5.

Minister og partier vil se på undtagelsesbestemmelse, der kan udelukke kvindelige præster

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen har meldt ud, at hun gerne vil drøfte med landets biskopper, om tiden er løbet fra den undtagelse i ligebehandlingsloven, som betyder, at menighedsråd godt må frasortere kvindelige ansøgere, når der skal ansættes en ny præst.

Det siger hun, efter at DR har kunnet fortælle, at et flertal af landets biskopper gerne vil have fjernet undtagelsen i loven.

Folkekirken og trossamfund er som de eneste arbejdspladser i Danmark undtaget dele af ligebehandlingsloven. Den skal ellers sikre, at mænd og kvinder har de samme vilkår på arbejdsmarkedet.