Briterne mener, at det ikke kun handler om at erobre territorium, men også om at trække ukrainske tropper mod øst for at forpurre Ukraines varslede modoffensiv i Kherson-regionen længere mod vest.

Togstrækning lukker i to uger: Skinner hænger frit i luften

Et skybrud skyllede fredag jorden væk under et togspor mellem Herning og Skjern. Lørdag er der gjort status, og det er endt med en lukning af strækningen i to uger, oplyser Banedanmark.

Også lørdag er der faldet store mængder regn flere steder i landet, og det samme kan blive tilfældet søndag. Her har DMI varslet om risiko for skybrud flere steder i hele landet.