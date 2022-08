1.

Politisk flertal vil lægge loft på 4 pct. på huslejestigninger

Regeringen har sammen med støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale indgået en aftale om husleje, der kan få betydning for op mod 160.000 lejeboliger.

Et af aftalens mest centrale punkter er et huslejeloft, som betyder, at lejen på lejeboliger ikke må stige mere end 4 pct. de næste to år.