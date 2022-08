Danmark skal halvere sin animalske produktion - grise og køer - frem mod 2030. Det mener regeringens støtteparti Enhedslisten som tirsdag fremlagde sit nye klimaudspil.

Det præsenteres som et konkret middel til at nå målsætningen om at reducere 70 pct. af CO2-udledningen uden at »basere sig på usikker teknologi«.

Jyllands-Posten har spurgt Jørgen E. Olesen, som er professor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, hvad han mener om forslaget.

»Man kan spørge sig selv: Ville det hjælpe noget som helst? Det tror jeg så ikke, at det vil,« siger han.