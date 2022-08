4

Over 20 dræbt under jihadist-angreb på hotel i Somalia

Somaliske sikkerhedsstyrker har søndag afsluttet en belejring af et hotel i Somalias hovedstad Mogadishu, hvor militante islamister havde taget mange gidsler efter et blodig angreb.

Politi og militær siger, at de har reddet 106 gidsler – heriblandt kvinder og børn.

Den somaliske sundhedsminister, Ali Haji Adan, siger, at islamisterne var under belejring i hotellet i 30 timer, og at i alt 21 mennesker er dræbt ved angrebet, og 120 andre er blevet såret.

Al-Shabaab, der har ført et dødeligt oprør mod Somalias skrøbelige regering i 15 år, har taget skylden for angrebet. Gruppen er tæt på al-Qaeda og anses for at være en af de mest brutale og nådesløse islamistiske grupper i Afrika.