»Jeg er dybt bekymret. Så det er ikke sådan, at jeg ser det som meget oplagt, at Mette Frederiksen skal være statsminister igen,« sagde han og gentog, at Moderaterne går til valg på at sikre, at der bliver dannet en bred regering hen over midten.

Han afviste kategorisk at konkretisere, hvem han kan se sig sammen med i en ny regering.