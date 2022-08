3

FN-chef advarer: Angreb mod ukrainsk kraftværk er kollektivt selvmord

Atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine er et af Europas største atomkraft. Det blev i marts overtaget af russiske styrker.

Siden da har Det Internationale Atomagentur (IAEA) advaret om en mulig atomkatastrofe ved kraftværket. Blandt andet fordi både Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at affyre missiler i nærheden af det.

Nu mistænker Ukraines sikkerhedstjeneste mistænker Rusland for at planlægge et terrorangreb på værket for at ændre krigens gang.

Et angreb på Europas største atomkraftværk vil svare til et kollektivt selvmord, advarer FN’s generalsekretær, Antonio Guterres.