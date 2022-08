FN’s generalsekretær, António Guterres, skal mødes med den ukrainske præsident og den tyrkiske præsident, Tayyip Erdogan, i den vestlige by Lviv torsdag.

Regeringen: I de kommende mange år skal store dele af den danske flåde skiftes ud

Regeringen vil investere op mod 40 mia. kr. i den danske flåde, samtidig skal der oprettes et nyt maritimt partnerskab med dansk erhvervsliv.

Partnerskabet består bl.a. af Dansk Industri, Dansk Metal og Danske Rederier.

»Vi står i en alvorlig situation i Europa. Der er krig i Europa. Vi har lige været igennem en coronapandemi, og fælles for begge er, at det har skabt problemer for vores forsyningssikkerhed,« sagde forsvarsminister Morten Bødskov på et pressemøde.