16/08/2022 KL. 19:00

Dagens vigtigste nyheder d. 16 august 2022

I dagens overblik over det vigtigste kommer vi forbi statsminister Mette Frederiksen, der danser udenom De Radikales valgtrussel, nye eksplosioner på russisk infrastruktur på Krim, en sigtelse for terrorforsøg i Aarhus og tre nye ministre, der skal stå skoleret for Granskningsudvalget.