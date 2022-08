Der er tale om Region Syddanmark og Region Sjælland, der nu vil gennemgå patientjournaler fra perioden 2019-2021 for de patienter, som har fået amputeret et ben, selv om det måske kunne have været undgået.

Region Sjælland havde tidligere lagt op til alene at gennemgå 80 stikprøver.

3

Inger Støjberg og Morten Messerschmidt tørnede sammen i radiodebat

Fredag mødtes DF’s formand, Morten Messerschmidt, og Inger Støjberg for første gang til politisk debat, efter at sidstnævnte har stiftet partiet Danmarksdemokraterne.

Det foregik på Radio4, hvis hjemmeside gik ned kort før programstart på grund af den massive interesse.

Det emne, der fyldte klart mest i duellen, var udlændingepolitik, hvor Morten Messerschmidt kritiserede Inger Støjberg for ikke at tage hårdt nok fat under flygtningekrisen i 2015, hvor hun var udlændinge- og integrationsminister.