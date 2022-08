Den signifikante udvikling betyder også, at det amerikanske jobmarked har lukket arbejdsløsheds-hullet fra coronakrisen, hvor arbejdsløsheden nåede op over 14 pct. I dag er den 3,5 pct., hvilket er det laveste siden 60’erne.

SF opsiger folkeskoleforliget - og møder både opbakning og ærgrelse

Torsdag aften meddelte SF, at det ville opsige det folkeskoleforlig, som det var med til at vedtage i 2013, og som siden har udstukket rammerne for folkeskolerne. Begrundelsen fra partiet er, at det ønsker mere frihed til skolerne selv. SF’erne fremhæver selv Holbæk og Esjberg kommune, som lige nu opererer under det såkaldte ”frihedsforsøg” med bredere rammer for folkeskolerne. Partiet ønsker samme ordning for alle landets kommuner.