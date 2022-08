Allerede tirsdag, da Pelosi landede, fløj Kina militære fly ind over Taiwans forsvarszone, og Kina har således varslet omfattende militærøvelser i Taiwanstrædet startende fra torsdag. »Jeg tror bestemt, at vi vil se Kina rasle endnu mere med sablen end normalt,« fortalte Kina-ekspert Andreas Bøje Forsby onsdag til Jyllands-Posten.

3

Vulkanudbrud på Island

En vulkan tæt på den islandske hovedstad Reykjavik er onsdag gået i udbrud. Udbruddet er sket på halvøen Reyjkanes, som ligger 40 km vest for Reykjavik, og landets meteorologiske tjeneste beretter om lava, der flyder ud fra en 100 meter lang sprække ved bjerget Fagradalsfjall. Vulkanudbruddet kommer efter flere dage, hvor der er målt flere små jordskælv i området. Sidste år var der også et udbrud på Fagradalsfjall. Det varede i over et halvt år.

Det danske Udenrigsministerium udsendte onsdag eftermiddag også en opdateret rejsevejledning for Island, hvor ministeriet advarede mod fare for vulkanudbrud og jordskælv.

4

Mærsk præsenterer milliardstort regnskab for 2. kvartal

Den danske shipping-gigant A.P. Møller-Mærsk kunne onsdag præsentere regnskabet for årets 2. kvartal - og det var rekordstort. Virksomheden har nemlig omsat for hele 158 mia. kroner i månederne april, maj og juni og leverede således et resultat efter skat på ca. 63 mia. kr.

På den måde nærmer Mærsk sig også allerede nu sidste års massive rekordoverskud på hele 118 mia. kr. Et resultat, som med længder var det største overskud i dansk erhvervsliv nogensinde.

Årsagen til det bragende resultat i årets andet kvartal skal findes i bl.a. coronakrisen og krigen i Ukraine, som har ført ekstraordinært høje fragtpriser med sig.

For at forstå Mærsks enorme overskud, har Finans lavet en gennemgang af deres seneste regnskab. Den kan du læse her.





Vil du modtage overblikket dagligt? Du kan f.eks. tilmelde dig nyhedsbrevet ”Aften” eller downloade app’en ”Jyllands-Posten Nyheder” og tillade push-notifikationer.