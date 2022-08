Førhen havde fædrene to ugers øremærket barsel, mens mødrene havde 14. Forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere, omfattes af de nye barselsregler.

Er man studerende, selvstændig eller ledig, gælder der andre regler. Jyllands-Posten har samlet svar på seks centrale spørgsmål om de nye regler her.

Sundhedsstyrelsen genovervejer strategi efter stigende smitte med abekopper

Smitten med abekopper i Danmark er steget til 101 tilfælde, og det får nu Sundhedsstyrelsen til at genoverveje dens strategi, fortæller vicedirektør Hele Bilsted Probst.

I denne uge forventer styrelsen at opdatere retningslinjerne for håndtering af abekopper, og samtidig skrues der op for kommunikationen om sygdommen. Og så skal der ses nærmere på, om flere end blot nærkontakter skal tilbydes en vaccination mod abekopper.

Helene Bilsted Probst siger videre, at det fortsat er blandt mænd, der har sex med mænd, og som har mange forskellige partnere, at smitten ses.