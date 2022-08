Knap 40.000 har på et år fået ret til Arne-pension

Mandag er det et år siden, at der blev åbnet op for muligheden for at søge om ret til tidlig pension - den såkaldte Arne-pension.

Det har 53.300 personer indtil videre benyttet sig af, og af dem har 39.900 fået et ja. Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Opgørelsen viser desuden, at medlemmer af 3F’s a-kasse udgør knap en fjerdedel af alle ansøgere, og at ordningen er mest populær i Nord- og Vestjylland.

For at kunne få tilkendt Arne-pension, skal man være fyldt 61 år og have været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år.