Dommer har valgt at fængsle Brøndbyfan i trøjesag

Selv om sigtelserne for røveri ifølge en dommer i Københavns Byret var skudt over målet, så valgte dommeren alligevel at sende en 25-årig mand i arresten for at tvinge et halstørklæde og fodboldtrøjer fra FCK-fans i et S-tog.

Fængslingen kom som lidt af et chok for den 25-årige gulvlægger, som onsdag valgte at melde sig selv til politiet, efter at en video fra et S-tog havde bredt sig på internettet. Sagen drejer sig om tre episoder, der udspillede sig i et S-tog søndag aften efter en fodboldkamp i Parken mellem Brøndby og FCK. FCK vandt 4-1.

Manden erkender, at han flåede et halstørklæde af en FCK-fan, og at han tvang to andre til at tage deres FCK-trøjer af. Derudover er han sigtet for et tredje tilfælde angående en trøje, men her mente han, at der måtte være tale om en anden gerningsmand.

