7-Eleven har meldt omfattende hackerangreb til politiet

7-Eleven har anmeldt hackerangrebet, som ramte kæden mandag morgen, til politiet. Det oplyser nærbutikskæden onsdag på Facebook og i en mail.

Ved ransomwareangreb afskærer hackerne typisk virksomhederne fra deres egne data via en krypteringsnøgle og kræver store summer for at give adgang igen. Også i denne sag har hackerne fremsat et krav om løsepenge for at låse dataene op for 7-Eleven igen.

Hackerangrebet har blandt andet medført, at alle butikker lukkede mandag. Siden er de gradvist begyndt at åbne igen. 7-Eleven må nu tænke kreativt i forhold til genåbningen af deres butikker. De er nemlig fortsat ramt af hackerangrebet. Derfor må deres it- og salgsafdelingen, i samarbejde med eksterne partnere, lave løsninger uden om deres eksisterende system, som hackerne fortsat har kontrol over.

Trump nægter at svare på spørgsmål om fifleri med ejendomme

Donald Trump, USA’s tidligere præsident, mødte onsdag op på den offentlige anklagers kontor i New York. Her skulle han vidne i en sag, der handler om hans virksomheds måde at gøre forretninger på.

Men i en erklæring fra Trump hedder det kort efter, at han har nægtet at svare på spørgsmål om den efterforskning, som er i gang imod ham og hans virksomhed, Trump Organization.





