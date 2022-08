Begivenheden får dog organisationerne LGBT+ Danmark, AIDS-fondet og arrangørerne af Copenhagen Pride til at frygte, at det kan få smitten med abekopper til at løbe løbsk. Det skriver TV2.

Tidligere på ugen lød det fra Sundhedsstyrelsen, at den vil revurdere vaccinationsindsatsen. Men der er ikke meldt noget ud endnu. I øjeblikket er det kun nære kontakter til smittede, der får tilbudt en vaccine.

12-årig britisk dreng er død efter måneders kamp mellem forældre og det offentlige

En 12-årig, hjerneskadet britisk dreng har fået slukket for sin respirator og er død. Det oplyser drengens mor lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Drengen, der hedder Archie Battersbee, har været centrum for et længere retligt opgør mellem forældrene og sundhedsvæsenet.

Forældrene har gjort alt for at holde respiratoren i gang, mens lægerne har sagt, at det ikke gav mening, at han blev holdt kunstigt i live.

