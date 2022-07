3

Regeringen vil lade køreelever køre med familie og venner

Regeringen mener, det skal være muligt for køreelever at træne deres færdigheder med en ledsager i bilen ved siden af deres køretimer. Konkret lægges der op til, at en køreelev skal have lov til at køre i trafikken, så længe der sidder en forælder eller en anden, som eleven kender, på passagersædet.

Ledsageren skal være fyldt mindst 25 til 30 år og have haft kørekort i tre til fem år, står der i lovudkastet fra Socialdemokratiet.