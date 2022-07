»Jeg tror, Inger Støjberg vil stå stærkest ved at være forsigtig med at tage hele DF-gruppen, for så kommer alle konfliktstrukturerne og de gamle diskussioner med. Så det er fornuftigt at holde dem ud i strakt arm og tage dem ind enkeltvist,« siger valgforsker Kasper Møller Hansen.

3

Københavns Lufthavn blev spærret af svenskers bombe-kommentar

Klokken cirka 9.20 fredag fik man en anmeldelse om, at en mand havde sagt til personalet i en indtjekningsskranke, at han havde en bombe i sin taske, da han blev spurgt, hvad der var i den. Ifølge politiet er der er tale om en 29-årig svensk statsborger, der var i lufthavnen med et sportshold, han er træner for.