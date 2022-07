3

Donald Trump har holdt tale

Tirsdag var tidligere præsident Donald Trump tilbage i Washington D.C. for første gang siden sit valgnederlag i 2020. Her holdt han tale for tænketanken America First Policy Institute og kom med flere bemærkelsesværdige udtalelser.

Trump var egentlig indkaldt for at tale om Det Republikanske Partis strategi og politik for fremtiden. Der gik dog ikke længe, før Trump faldt tilbage til gamle floskler om valgsvindel i 2020 og et potentielt kandidatur til valget i 2024.