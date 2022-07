Det sker som en reaktion på, at Den Europæiske Centralbank har hævet renten, hvilket Danmarks nationalbank har fulgt.

FN bekræfter kornaftale mellem Ukraine og Rusland

FN’s generalsekretær, António Guterres, bekræftede fredag under en ceremoni i Tyrkiet, at Ukraine og Rusland indvilger i at åbne for eksport af ukrainsk hvede. Det vil betyde, at der vil blive åbnet for hvedeeksport fra Odesa og to andre ukrainske havne ud gennem Sortehavet til verdensmarkedet.