Ukrainske soldater kan komme til at træne i Danmark

Forsvarsminister Morten Bødskov har åbnet op for, at Danmark skal træne ukrainske soldater på dansk jord. Han mener, at Danmark kan »spille en helt afgørende rolle« i træningen af det ukrainske forsvar. Han fortæller desuden, at regeringen i øjeblikket kigger på et »meget stort træningssamarbejde sammen med briterne«.

Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen har Ukraine hårdt brug for hjælp udefra, hvis landet på længere sigt skal holde stand.

»Rusland vil selvfølgelig blive skidesur, men omvendt, så er konfliktniveauet med Rusland allerede på et meget højt niveau, og vi har tydeligt taget side i krigen. Så jeg tror ikke, at det vil gøre det meget værre,« siger Anders Puck Nielsen med henvisning til, at Danmark allerede har sendt våben og militærkøretøjer til Ukraine.

Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, mener, at den danske kurs ødelægger forholdet mellem de to nationer yderligere.

Joe Biden er smittet med coronavirus

Den amerikanske præsident, Joe Biden, er torsdag blevet testet positiv for corona. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Det Hvide Hus har Joe Biden torsdag oplevet »meget milde symptomer«. Præsidenten er vaccineret og har fået to boosterstik ifølge Det Hvide Hus.