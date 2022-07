Men mere succes i årets Tour kommer der ikke for Magnus Cort. Bornholmeren er således udgået af løbet, bekræfter hans hold, EF Education-EasyPost, på Twitter. Årsagen skal findes i, at Magnus Cort er testet positiv for coronavirus. Også Michael Mørkøv er færdig ved årets Tour. Den danske Quick-Step-rytter, der i flere dage har været ramt af et haltende helbred, nåede søndag ikke i mål inden for tidsgrænsen på 15. etape. En tredje dansker, Jakob Fuglsang, overvejer også at udgå efter at han brækkede et ribben på søndagens etape.





3

Hedebølge truer flere på livet i Europa

I den kommende uge kan danskerne trække i badetøjet og nyde den varme luft, som trækker op fra Sydeuropa med mulighed for over 25 grader flere steder i landet. Det er dog langt fra den samme optimisme, som lige nu præger landene sydpå.