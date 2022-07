3

Rusland nægter at udlevere 400 passagerfly

Ifølge The Washington Post nægter Rusland at returnere flere end 400 fly og flydele, som de har lejet fra vestlige virksomheder. Det skal angiveligt have tvunget leasingselskaber til at indgive forsikringskrav på 74 milliarder kroner ifølge data- og forskningsudbyderen Cirium.

Som eksempel nævner The Washington Post et fly fra Aeroflot, Rusland nationale flyselskab, der skulle flyve fra Sri Lanka til Moskva, men hvor en retskendelse grundstødte flyet, der er irsk ejet. Senere fik flyet lov til at flyve uden passagerer til Rusland, og nu flyver det ifølge medier regelmæssigt mellem Moskva og Kirgisistan.

4

Valutachef: Inflationen vil falde næste år

Der er lysere tider i vente. Sådan kan en nylig udtalelse fra den ledende direktør for Den Internationale Valutafond, Kristalina Georgieva, kort udlægges.

På G-20 mødet i Bali fortalte hun fredag, at hun forventer at inflationen vil falde i 2023 som følge af den række indsatser, som centralbanker har igangsat for at bekæmpe de stigende priser.

»Når renteforhøjelserne begynder at træde i kraft, vil vi se inflationen falde,« fortalte Kristalina Georgieva på G-20 mødet og kaldte inflationen en »topprioritet« for verdens centralbanker. Det skriver svenske Dagens Industri.