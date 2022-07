På den måde fik den tidligere verdensmester indskrevet sig i rækken af danske Tour-triumfatorer, der har sikret i alt 24 etapesejre til Danmark. Årets Tour de France har allerede tangeret rekorden for flest triumfer i løbet af ét år, da antallet af sejre er det samme som i 1995 og 1996.

Et godt stykke fremme i feltet befandt Jonas Vingegaard sig hele dagen. Iført den gule førertrøje sad danskeren i sikkerhed blandt sine Jumbo-Visma-holdkammerater, der sørgede for at passe på såvel deres kaptajn som hans forspring i klassementet.

Danfoss sælger ud i Rusland

Fra og med september vil Danfoss ikke længere operere i Rusland eller Belarus.

Industrikoncernen, der allerede i april meddelte sit exit fra de to lande, har nu frasolgt alle sine forretninger i landene. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danfoss fredag.

Danfoss, der har opereret i Rusland siden 1993, har samlet set 1.300 ansatte i Rusland og Belarus, oplyste virksomheden i april, da den offentliggjorde sin plan om en »total exit« fra landene.

Studie: Alkohol er aldrig godt for folk under 40 år

Du bør afholde dig fra at drikke alkohol, hvis du er under 40 år. For i så fald er alkohol aldrig godt for dig. Det konkluderer et nyt globalt studie, der er publiceret i det anerkendte tidsskrift The Lancet. Det skriver avisen The Guardian og tv-stationen CNN.

Ifølge undersøgelsen er der betydelige sundhedsrisici og ingen fordele ved alkohol for yngre personer. Det er mænd i alderen 15-39 år, som er i størst risiko for skadeligt indtag af alkohol.

»Selv om det nok ikke er realistisk at afholde unge voksne fra at drikke, mener vi, at det er vigtigt at videreformidle de seneste beviser, så alle kan tage en beslutning på et oplyst grundlag om deres sundhed,« siger professor og medforfatter af studiet Emmanuela Gakidou fra University of Washington til The Guardian.