Nyt testcenter skal huse gigantiske vindmøller

Et flertal i Folketinget vil opføre et nyt, tredje nationalt testcenter for meget store vindmøller på dansk jord.

Ambitionen er, at det skal rumme otte testpladser, der kan teste vindmøller i en højde på op til 450 meter - blot få meter lavere end den højeste skyskraber på kontinentet.

Tre jyske områder er i spil, og det har skabt bekymring i de udvalgte områder.

Førend den endelige beslutning træffes, skal Bolig- og Planstyrelsen foretage en mere målrettet screening for at afdække, hvordan et nyt testcenter vil påvirke miljøet, naturen og de bosatte mennesker i lokalområdet.