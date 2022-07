Demonstranterne kræver politiske reformer, et opgør med korruption og er imod nomineringen af Mohammed Shia al-Sudani som premierminister.

3

Et stort kinesisk raketmodul styrter lørdag ukontrolleret ned mod Jorden, med fare for at ramme befolkede områder ved Stillehavet.

Det er ikke hele det 54 meter lange rakettrin, der vil ramme Jorden, da store dele af det vil brænde op i atmosfæren inden.

Men omkring 20-40 procent ventes at overleve nedstyrtningen. De seneste beregninger viser, at dele af raketten vil styrte ned omkring klokken 19.24 dansk tid ud for Mexicos kyst.

Kina har tidligere lavet samme manøvre. Sidste år styrtede et rakettrin ned i Det Indiske Ocean, men året forinden styrtede det ned i Elfenbenskysten og skadede flere bygninger.