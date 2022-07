Allerede ved udmeldelsen fortalte han, at han kunne se sig selv i Støjbergs parti, når det blev opstillingsberettiget.

Også DF-afhopperne Søren Espersen og Hans Kristian Skibby siger til Jyllands-Posten, at de ønsker at følge i deres tidligere kollegas fodspor, men at det ikke er op til dem selv at beslutte det: