Der bliver rettet kraftig vestlig fordømmelse mod Rusland, efter at landet lørdag angiveligt har angrebet den sydvestlige havneby Odesa i Ukraine.

Angrebet har fundet sted under et døgn efter en banebrydende aftale mellem Ukraine og Rusland. Den åbner for, at der igen kan eksporteres korn fra netop Odesa og to andre ukrainske havne ud til Sortehavet.